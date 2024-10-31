В Крыму единственная украинская подводная лодка станет экспонатом музея

Подводная лодка «Запорожье» проекта 641, до 2014 года входившая в состав ВМС ВСУ, будет музеефицирована и станет экспонатом одного из крымских музеев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.