Врач рассказал, какие инфекции можно подхватить во время купания в жару

Купальный сезон в самом разгаре, однако врачи предупреждают, что водные процедуры в жаркую погоду в различных водоемах (хоть в море, хоть в озере, хоть в реке, хоть в бассейне, открытом или закрытом) это может быть сопряжено с рядом опасностей .