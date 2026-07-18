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Врач рассказал, какие инфекции можно подхватить во время купания в жару

Врач рассказал, какие инфекции можно подхватить во время купания в жару

Купальный сезон в самом разгаре, однако врачи предупреждают, что водные процедуры в жаркую погоду в различных водоемах (хоть в море, хоть в озере, хоть в реке, хоть в бассейне, открытом или закрытом) это может быть сопряжено с рядом опасностей .

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