Санду сократит финансирование регионов Молдавии, в которых победила оппозиция

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency Населенный пункты Молдавии, в которых на выборах в местные органы власти победили оппозиционные кандидаты, будут лишены дополнительного финансирования.
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