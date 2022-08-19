Не менее шести человек погибли в результате грозы с ураганным ветром на острове Корсика.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Смертоносный ураган на Корсике сняли на видео Не менее 20 человек получили ранения в результате бушевавшего в четверг урагана на Корсике.
Не менее шести человек погибли в результате грозы с ураганным ветром на острове Корсика.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Смертоносный ураган на Корсике сняли на видео Не менее 20 человек получили ранения в результате бушевавшего в четверг урагана на Корсике.
Свежие комментарии