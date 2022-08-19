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Смертоносный ураган на Корсике сняли на видео

Смертоносный ураган на Корсике сняли на видео

Не менее шести человек погибли в результате грозы с ураганным ветром на острове Корсика.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Смертоносный ураган на Корсике сняли на видео Не менее 20 человек получили ранения в результате бушевавшего в четверг урагана на Корсике.

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