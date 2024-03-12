Как построить эффективную инхаус-команду маркетинга в 2024 году

Тренд на создание инхаус-команд в маркетинге и рекламе мы наблюдаем довольно давно. В 2018 году, согласно исследованию Bannerflow и Digiday, 93% брендов уже двигались в направлении инхаусинга, а в 2020 году 90% продолжали развивать маркетинговые команды внутри.