Дмитрий Губерниев продолжает шутить над олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой

Спортсменка предположила, что телеведущий к ней неравнодушен Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, известный своими саркастическими высказываниями о звездах шоу-бизнеса, отреагировал на заявления спортсменки Алины Загитовой.
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