Живущий в США сын Кашпировского отказался приезжать на похороны отца

Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского отказался приезжать на его похороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на племянника знаменитости Юрия Мамаева.
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