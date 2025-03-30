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Россиян предупредили о серьезной опасности одного популярного напитка

Россиян предупредили о серьезной опасности одного популярного напитка

Злоупотребление кофе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также формирования бляшек в сосудах, сообщила преподаватель СПО, эксперт в области технологии субтропических и пищевкусовых продуктов Университета РОСБИОТЕХ Ирина Суляева.

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