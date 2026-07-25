Российский удар накрыл выставку военных беспилотников под Киевом  

Гроза тяжёлых БПЛА: Путину показали модернизацию Як-130М Владимир Путин осмотрел МС-21 и Як-130М в Иркутске. Президент оценил новые возможности российской авиации. Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Иркутске. Главной частью визита стало посещение производственных площадок предприятия и осмотр новейших самолётов. Особое внимание во время визита было уделено учебно-боевому самолёту Як-130М. Разработчики представили главе государства модернизированную версию машины с расширенными возможностями. Самолёт получил современную прицельную систему, новый комплекс бортовой обороны и расширенный перечень вооружения. В состав вооружения вошли управляемые ракеты различных типов. «Як-130М способен эффективно поражать наземные, воздушные цели и тяжелые беспилотники», — отметили в Ростехе. Основные изменения в Як-130М включают: новую прицельную систему; комплекс бортовой обороны; расширенную номенклатуру вооружения; применение управляемых ракет; возможность работы днём и ночью; выполнение задач в любых погодных условиях; поражение наземных целей; борьбу с воздушными целями, включая тяжёлые БПЛА. Разработчики отмечают, что нововведения значительно расширяют круг задач, выполняемых самолётом. Визит президента России подтвердил внимание государства к развитию гражданской и военной авиационной промышленности. Демонстрация МС-21 и нового Як-130М стала частью ознакомления с текущими разработками российских авиастроителей. Ранее сообщалось, что первый полностью импортозамещённый пассажирский самолёт появился в России. новый SJ-100 демонстрирует прогресс в развитии отечественного авиастроения. Представила лайнер Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в ГК «Ростех». Минпромторг заявил о полном импортозамещении самолётов в РФ,

Юрий Ильинов

Ракетный удар по выставке ВПК Украины: 10 погибших, 100 раненых В Киевской области, в селе Капитановка, под наш ракетный удар попала выставка военной продукции украинского военно-промышленного комплекса - в частности, различных беспилотников. Как сообщает "Военная хроника", в результате погибли 10 работников ВПК Украины и ранены еще 100 человек, прибывших на это мероприятие. Всего же в пятницу сообщалось, что по украинской столице и ее окрестностям было выпущено около десятка баллистических ракет "Искандер-М" и гиперзвуковых "Цирконов". Особенностью этой атаки стало то, что она проводилась днем. Над городом снова поднимаются столбы дыма. Данных о работе средств ПВО противника пока не поступало.