Российский удар накрыл выставку военных беспилотников под Киевом Одной из целей утреннего ракетного удара по Киеву стала проходившая возле украинской столицы (в Бучанском районе) выставка вооружений.
Российский удар накрыл выставку военных беспилотников под Киевом
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Юрий Ильинов
Гроза тяжёлых БПЛА: Путину показали модернизацию Як-130М Владимир Путин осмотрел МС-21 и Як-130М в Иркутске. Президент оценил новые возможности российской авиации. Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Иркутске. Главной частью визита стало посещение производственных площадок предприятия и осмотр новейших самолётов. Особое внимание во время визита было уделено учебно-боевому самолёту Як-130М. Разработчики представили главе государства модернизированную версию машины с расширенными возможностями. Самолёт получил современную прицельную систему, новый комплекс бортовой обороны и расширенный перечень вооружения. В состав вооружения вошли управляемые ракеты различных типов. «Як-130М способен эффективно поражать наземные, воздушные цели и тяжелые беспилотники», — отметили в Ростехе. Основные изменения в Як-130М включают: новую прицельную систему; комплекс бортовой обороны; расширенную номенклатуру вооружения; применение управляемых ракет; возможность работы днём и ночью; выполнение задач в любых погодных условиях; поражение наземных целей; борьбу с воздушными целями, включая тяжёлые БПЛА. Разработчики отмечают, что нововведения значительно расширяют круг задач, выполняемых самолётом. Визит президента России подтвердил внимание государства к развитию гражданской и военной авиационной промышленности. Демонстрация МС-21 и нового Як-130М стала частью ознакомления с текущими разработками российских авиастроителей. Ранее сообщалось, что первый полностью импортозамещённый пассажирский самолёт появился в России. новый SJ-100 демонстрирует прогресс в развитии отечественного авиастроения. Представила лайнер Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в ГК «Ростех». Минпромторг заявил о полном импортозамещении самолётов в РФ,
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Юрий Ильинов
Ракетный удар по выставке ВПК Украины: 10 погибших, 100 раненых В Киевской области, в селе Капитановка, под наш ракетный удар попала выставка военной продукции украинского военно-промышленного комплекса - в частности, различных беспилотников. Как сообщает "Военная хроника", в результате погибли 10 работников ВПК Украины и ранены еще 100 человек, прибывших на это мероприятие. Всего же в пятницу сообщалось, что по украинской столице и ее окрестностям было выпущено около десятка баллистических ракет "Искандер-М" и гиперзвуковых "Цирконов". Особенностью этой атаки стало то, что она проводилась днем. Над городом снова поднимаются столбы дыма. Данных о работе средств ПВО противника пока не поступало.
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