Европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Евросоюза (ЕС) главной угрозой. На самом деле угроза исходит от их внутренних проблем, заявил в интервью телеканалу Newsmax вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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