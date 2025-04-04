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Вэнс: Европа ошибается, называя РФ своей главной угрозой

Вэнс: Европа ошибается, называя РФ своей главной угрозой

Европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Евросоюза (ЕС) главной угрозой. На самом деле угроза исходит от их внутренних проблем, заявил в интервью телеканалу Newsmax вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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