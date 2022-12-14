Газета «Культура»

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В концертном зале П. И. Чайковского к 90-летию Щедрина пройдет юбилейный концерт

В концертном зале П. И. Чайковского к 90-летию Щедрина пройдет юбилейный концерт

В 90-летие выдающегося композитора на сцену концертного зала имени П. И. Чайковского выйдут симфонический оркестр Мариинского театра, академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей», пианист Денис Мацуев, дирижёр – Валерий Гергиев.

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