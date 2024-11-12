«Согласится с Трампом и окажет давление на Киев». Марко Рубио — новый госсекретарь США?

По информации The Wall Street Journal, окружение избранного президента США республиканца Дональда Трампа ожидает, что он назначит сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) госсекретарем при своей администрации.
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