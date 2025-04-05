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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» и «Бетис» забили 3+ гола в 6 очных матчах подряд. 1.48 – продление тренда

«Барселона» и «Бетис» забили 3+ гола в 6 очных матчах подряд. 1.48 – продление тренда

«Барселона» примет «Бетис» в 30-м туре Ла Лиги. «Барселона» – явный фаворит с коэффициентом 1.45. На «Бетис» можно поставить за 6.

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