Особенности и ключевые решения штурмового автоматного комплекса ШАК-12

Использование автомата АШ-12 с "тактическим" глушителем и дополнительным прицелом В начале десятых годов отечественная оружейная промышленность впервые показала на одной из выставок новый «штурмовой автоматный комплекс» ШАК-12 с автоматом АШ-12.
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