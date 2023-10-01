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Мировое обозрение

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Особенности и ключевые решения штурмового автоматного комплекса ШАК-12

Особенности и ключевые решения штурмового автоматного комплекса ШАК-12

Использование автомата АШ-12 с "тактическим" глушителем и дополнительным прицелом В начале десятых годов отечественная оружейная промышленность впервые показала на одной из выставок новый «штурмовой автоматный комплекс» ШАК-12 с автоматом АШ-12.

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