В Самаре 20 октября с 9:00 до 18:00 пройдут плановые отключения холодной воды на Демократической, Георгия Димитрова, Ново-Вокзальной, Партизанской, Аэродромной и проспекте Кирова, для жителей организуют подвоз воды.
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