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Мировое обозрение

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Politico: США готовятся расширить конфликт на Ближнем Востоке

Politico: США готовятся расширить конфликт на Ближнем Востоке

Издание Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что американская администрация разрабатывает меры реагирования на случай расширения ближневосточного конфликта и его распространения на весь регион.

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