Скриншот видео ТГ-канала "Русская Община Челябинск". Группировка, куда входят десятки человек, держит в страхе микрорайон в Калининском районе города.
30 мигрантов в балаклавах напали на дружинников "Русской общины" в Челябинске
Комментарии
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Людмила Полищук
Во времена Союза ССР даже представить подобное было невозможно. А эта западная отрава (вседозволенность и неуправляемый гнев) ворвалась в нашу страну и действует, как ложка дёгтя в бочке мёда. Ау, чиновники и правоохранительные органы!!! Скоро эти хищники и до вас доберутся!
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1 час.
Людмила Полищук
Выход один: срочно и законными методами, оберегающими жизни россиян, изолировать и депортировать преступников. И не надо манипулировать и сводить всё к бытовухе. Иначе вы вскармливаете вепря, у которого вы будете вторым блюдом
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1 час.
Ирина Литвин
И сколько это будет продолжаться?. Они скоро придут и настучат по голове кто их завозит. И не нечего они им не сделают. Почему у них прав больше чем у местного населения
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51 мин.
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