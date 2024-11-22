30 мигрантов в балаклавах напали на дружинников "Русской общины" в Челябинске

Людмила Полищук Во времена Союза ССР даже представить подобное было невозможно. А эта западная отрава (вседозволенность и неуправляемый гнев) ворвалась в нашу страну и действует, как ложка дёгтя в бочке мёда. Ау, чиновники и правоохранительные органы!!! Скоро эти хищники и до вас доберутся!

Людмила Полищук Выход один: срочно и законными методами, оберегающими жизни россиян, изолировать и депортировать преступников. И не надо манипулировать и сводить всё к бытовухе. Иначе вы вскармливаете вепря, у которого вы будете вторым блюдом