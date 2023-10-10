То что произошло в Израиле в последние дни, вряд ли может радовать хоть одного нормального человека.
Чему должны научить Россию события в Израиле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИД
Игорь Джанти
А самый главный урок - в России около 20 миллионов мигрантов , далеко не все из них воспылали любовью к России , среди них и некоторых новых , да и старых соотечественников ,вполне найдется достаточное количество террористов -фанатиков , готовых последовать этому примеру с помощью той же нацистской Украины , и не для взятия заложников , а для захвата власти и отторжения некоторых областей с такой бойней и резней , что мало не покажется.Впрочем и после окончания войны , эта проблема никуда не уйдет , а будет только обостряться . Желающие во внешнем мире разжечь изнутри , сами по себе готовые от малейшего ветерка разжечься тлеющие угли, всегда найдутся.
Ответить
11 час.
Алексей Горшков
В этом "междусобойчике" БАНДИТОВ ХАМАС и ФАШИСТОВ Израиля Россия НИ ТЕХ НИ ТЕХ поддерживать не должна - и те и те МИРНЫХ ГРАЖДАН УМЫШЛЕННО УБИВАЮТ !!! Вроде бы арабы на евреев напали - А КТО ИХ К ЭТОМУ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ ВЫНУДИЛ,а потом ещё и мирные города подвергает ковровым бомбардировками?! Как говорил Сталин: "Оба хуже"! Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал за то,что они,предав свою историю,в украинском конфликте явно встали на сторону нациков! Ещё Миних говорил,что бог на нас работает!
Ответить
7 час.
star
Боже,как четко и умно сказано фельдмаршалом Миннихом аж 258 лет назад.Как мы живем и благодаря кому или чему?Ничего не изменилось
Ответить
4 час.
Свежие комментарии