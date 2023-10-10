Чему должны научить Россию события в Израиле

ИД

Игорь Джанти

А самый главный урок - в России около 20 миллионов мигрантов , далеко не все из них воспылали любовью к России , среди них и некоторых новых , да и старых соотечественников ,вполне найдется достаточное количество террористов -фанатиков , готовых последовать этому примеру с помощью той же нацистской Украины , и не для взятия заложников , а для захвата власти и отторжения некоторых областей с такой бойней и резней , что мало не покажется.Впрочем и после окончания войны , эта проблема никуда не уйдет , а будет только обостряться . Желающие во внешнем мире разжечь изнутри , сами по себе готовые от малейшего ветерка разжечься тлеющие угли, всегда найдутся.