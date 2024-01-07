Cyprus Mail: не все украинцы в восторге от празднования Рождества по западному календарю

Закон, подписанный Зеленским в мае 2023 года о переносе даты празднования Рождества на Украине, не имеет прецедентов с советских времён, отмечает в статье для Cyprus Mail британский эксперт в области социальной антропологии Крис Ханн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии