RMC: Коман покинет расположение сборной Франции из-за рождения четвёртого ребёнка

Полузащитник Кингсли Коман покинет сборную Франции по семейным обстоятельствам. Как сообщает RMC Sport, Коман отлучится от команды на несколько часов, чтобы присутствовать при родах, которые пройдут на родине его девушки в Швеции.
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