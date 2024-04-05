Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рядом с Нью-Йорком произошло второе землетрясение

Рядом с Нью-Йорком произошло второе землетрясение

За последние сутки второе землетрясение подряд зафиксировано в американском штате Нью-Джерси. Очаг землетрясения находился на глубине 9,4 километра, передает « 360 » со ссылкой на данные Национальной геологической службы США (USGS).

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