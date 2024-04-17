Власти Подмосковья предлагают перенять опыт ОАЭ и селить гастарбайтеров на «закрытых территориях»

СС Сергей Скрипальщиков Самое правильное решение - гнать этих макак назад в кишлаки.

Woman ххххх очнулись наконец то .... идиоты !!! и надо было этот Крокус пережить для начала ? мдааа... вот не зря говорят русский дурак !! точно уж ... дурак !!