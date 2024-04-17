Власти Подмосковья предлагают перенять опыт ОАЭ и селить гастарбайтеров на «закрытых территориях»

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Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Самое правильное решение - гнать этих макак назад в кишлаки.
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8 час.
Woman ххххх
очнулись   наконец то .... идиоты !!!  и надо было этот Крокус пережить для начала ? мдааа... вот не зря говорят русский  дурак !! точно  уж ... дурак !!
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3 час.
Ольга
Одна говорильня, а воз и ныне там! Депортировали 5 человек , а заехало 500 и так каждый день. Один Бастрыкин работает. Примите уже наконец закон!
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1 час.

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