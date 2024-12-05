Население Карелии сокращается без остановки

Рождаемость падает, а смертность растет в республике Население Карелии продолжает сокращаться. Это следует из данных, опубликованных в ежемесячном докладе Карелиястата о социально-экономическом положении республики за январь-сентябрь 2024 года.
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