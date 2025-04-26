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МЛС. «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Цинциннати», «Атланта» Миранчука против «Орландо», «Интер Майами» примет «Даллас» в ночь на понедельник

В субботу «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в гостях с «Цинциннати». В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Орландо Сити».

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