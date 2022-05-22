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Полям с овощами и злаками в Оренбургской области вновь угрожает луговой мотылек

Полям с овощами и злаками в Оренбургской области вновь угрожает луговой мотылек

Гусеницы этого насекомого способны за короткий срок испортить планы аграриев на хороший урожай. Как рассказали в ведомстве, под ударом могут оказаться такие сельскохозяйственные культуры как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощи, бахчи.

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