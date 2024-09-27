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Закон и Порядок

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Да здравствует 8-​летняя Сталинская Школа!

Да здравствует 8-​летняя Сталинская Школа!

«11 лет — непозволительная роскошь».  Мединский выступил за сокращение времени на образование в школах и вузах РФ Продолжительность образования в школах и вузах России могут сократить, чтобы молодое поколение получило возможность раньше заняться профориентацией.

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Комментарии
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Александр Рожков
Зря Медынского держать на самом верху не будуть! То ли еще будет! Все только начинается!
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13 час.

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