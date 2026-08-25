Социалисты и MAGA — две крайности с одним итогом?

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Американская политическая система переживает тектонический сдвиг. Слева набирает силу демократический социализм — две трети демократов уже положительно оценивают социалистические идеи.
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