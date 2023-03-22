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Систему обращения с ТКО обсудили на заседании Совета ЗС Иркутской области

Систему обращения с ТКО обсудили на заседании Совета ЗС Иркутской области

Если ли смысл выводить попакетный сбор мусора на отдельных территориях или лучше вкладываться в нормальные контейнерные площадки? Как выстроить полноценную инфраструктуру, чтобы раздельный сбор отходов дополняла серьезная переработка пластика, стекла, бумаги, строительного мусора? Систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в середине марта тоже обсуждали на заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.

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