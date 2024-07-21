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Как создать комфортную температуру в доме, если нет кондиционера, а за окном +32

Как создать комфортную температуру в доме, если нет кондиционера, а за окном +32

Как создать комфортную температуру в доме, если нет кондиционера, а за окном +32 Юлия ЧелкановаЛетние жаркие дни могут превратить даже самое уютное помещение в настоящую сауну, особенно если за окном температура достигает +32 градусов.

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