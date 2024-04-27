На территории Абатского района Тюменской области сотрудники полиции организуют охрану общественного порядка в круглосуточном режиме

Сотрудники полиции продолжают в круглосуточном режиме нести службу на территории Абатского района. Стражи правопорядка ежедневно патрулируют деревни и села Водолазово, Фирсова, Максимова, Бурдина и другие населенные пункты, с которыми отрезано дорожное сообщение.