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Mercedes-Benz запускает новый байбэк на €1 млрд

Mercedes-Benz запускает новый байбэк на €1 млрд

ШТУТГАРТ (ИА Реалист). 31 августа Mercedes-Benz Group AG объявила о запуске нового масштабного байбэка — до 1 млрд евро.

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