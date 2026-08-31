Mercedes-Benz запускает новый байбэк на €1 млрд

ШТУТГАРТ (ИА Реалист). 31 августа Mercedes-Benz Group AG объявила о запуске нового масштабного байбэка — до 1 млрд евро.
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