Соцучреждения в регионах России подверглись информационной атаке

Волна сообщений о ложных минированиях по России — письма о взрывных устройствах получили школы, больницы и другие социальные объекты во многих регионах, об этом 1 сентября сообщает Telegram-канала Baza.
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