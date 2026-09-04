Дроны ВСУ атаковали Сочи. Пожар на нефтебазе и задержка более 100 авиарейсов

Атака ВСУ на Сочи и «Сириус» привела к пожару на нефтебазе и задержке 100 рейсовРамиль Ситдиков/РИА Новости ВСУ ночью предприняли массированную атаку беспилотников на Сочи и федеральную территорию «Сириус».