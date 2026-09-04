Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроны ВСУ атаковали Сочи. Пожар на нефтебазе и задержка более 100 авиарейсов

Дроны ВСУ атаковали Сочи. Пожар на нефтебазе и задержка более 100 авиарейсов

Атака ВСУ на Сочи и «Сириус» привела к пожару на нефтебазе и задержке 100 рейсовРамиль Ситдиков/РИА Новости ВСУ ночью предприняли массированную атаку беспилотников на Сочи и федеральную территорию «Сириус».

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