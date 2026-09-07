⛽ Заправлять без очереди участников СВО на АЗС предложили в Госдуме В сентябре 2026 года в Государственной Думе РФ прозвучала важная инициатива: предоставить участникам специальной военной операции (СВО) право на обслуживание без очереди на автозаправочных станциях (АЗС) по всей России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым