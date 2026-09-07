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⛽ Заправлять без очереди участников СВО на АЗС предложили в Госдуме В сентябре 2026 года в Государственной Думе РФ прозвучала важная инициатива: предоставить участникам специальной военной операции (СВО) право на обслуживание без очереди на автозаправочных станциях (АЗС) по всей России.

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