Игорь Брынцалов поздравил Станислава Каторова со вступлением в должность главы Ленинского округа

Инаугурация главы Ленинского округа прошла в образовательном центре «Успех». Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Станислава Каторова со вступлением в должность и пожелал реализовать все намеченное.
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