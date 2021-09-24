Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новая коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми, но самой уязвимой группой являются дети до года.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новая коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми, но самой уязвимой группой являются дети до года.
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