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Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19

Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новая коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми, но самой уязвимой группой являются дети до года.

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