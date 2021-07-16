Sohu о заявлении замсекретаря Совбеза РФ Попова: «Военные провокации стран НАТО во главе с США вывели русских из себя»

«Военные провокации стран НАТО во главе с США вывели русских из себя». Так в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте, прокомментировано недавнее высказывание заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Михаила Попова.
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