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«Запад слишком добр к русским»: французы о наступлении ВС РФ под Харьковом

«Запад слишком добр к русским»: французы о наступлении ВС РФ под Харьковом

Читатели французского новостного портала 20 Minutes прокомментировали наступление ВС РФ в Харьковской области.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Они просто забыли, что говорила уважаема ими Маргарет Тетчер. Если плюнуть в Россию, Россия утрётся. Если плюнет Россия, мир захлебнётся!
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16 час.
тимур чагалидзе
Если Россия плюнет, их течением унесет и водолазы не найдут)
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16 час.
Natalija Osminina
&quot;Люди Запада слишком добры к русским, ибо не хотят, чтобы украинцы использовали их оружие для ударов по российской территории&quot;. - Я бы сказала, что Россия слишком добра к европейцам.
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14 час.

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