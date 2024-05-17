«Запад слишком добр к русским»: французы о наступлении ВС РФ под Харьковом

Они просто забыли, что говорила уважаема ими Маргарет Тетчер. Если плюнуть в Россию, Россия утрётся. Если плюнет Россия, мир захлебнётся!

Если Россия плюнет, их течением унесет и водолазы не найдут)

Natalija Osminina

"Люди Запада слишком добры к русским, ибо не хотят, чтобы украинцы использовали их оружие для ударов по российской территории". - Я бы сказала, что Россия слишком добра к европейцам.