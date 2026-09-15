Бессонные ночи и компьютерные игры довели россиянина до реанимации

В Балакове Саратовской области 18-летний юноша оказался в реанимации после нескольких бессонных ночей, проведенных за компьютерными играми .
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