Горбачёвский «сухой закон» ничему не научил некоторых

Забота о здоровье населения конечно похвальна. Но стоит ли идти по пути запретов? Может лучше вместо рекламы банков и прочей «лабуды» запустить продуманную социальную рекламу о вреде чрезмерного употребления алкоголя и разъяснять, разъяснять, разъяснять? Хотя это же надо думать, выстраивать стратегию, искать наилучшие варианты.
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