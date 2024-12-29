Горбачёвский «сухой закон» ничему не научил некоторых

Забота о здоровье населения конечно похвальна. Но стоит ли идти по пути запретов? Может лучше вместо рекламы банков и прочей «лабуды» запустить продуманную социальную рекламу о вреде чрезмерного употребления алкоголя и разъяснять, разъяснять, разъяснять? Хотя это же надо думать, выстраивать стратегию, искать наилучшие варианты.