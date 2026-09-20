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Регионы России

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За сутки в ДНР в результате атак украинских ударных дронов пострадали 18 мирных жителей, включая троих детей

За сутки в ДНР в результате атак украинских ударных дронов пострадали 18 мирных жителей, включая троих детей

В Волновахе четверо мужчин получили ранения в результате атаки дронов на локомотивное депо. В Красноармейске женщина получила ранения средней степени тяжести.

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