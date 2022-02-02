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Неймар приступил к индивидуальным тренировкам. «ПСЖ» считает, что он сможет сыграть с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к возвращению на поле после травмы. Результаты обследования, которое бразилец прошел в понедельник, показали, что футболист может приступить к индивидуальным тренировкам.

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