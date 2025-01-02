Минниханов пригласил на новогодние мероприятия в Казани

На разных площадках в Казани сегодня организовано множество бесплатных праздничных мероприятий. Куда сходить 2 января и как весело провести время в городе, рассказал в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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