Открытие «темного кислорода» в океане, как всегда, разделило учёных на два лагеря

Исследование морского эколога Эндрю Свитмена и его команды, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что некоторые металлические минералы в самых глубоких и тёмных участках океана способны производить кислород без солнечного света.
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