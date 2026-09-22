Нижегородская область увеличила производство мяса на 11% за 8 месяцев

За восемь месяцев 2025 года нижегородские сельхозорганизации произвели 145 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, 839 миллионов яиц и 418 тысяч тонн молока.
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