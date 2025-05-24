Средства ПВО за ночь уничтожили почти 100 украинских БПЛА над Россией

Российские средства ПВО сбили за ночь 94 беспилотника ВСУ над Россией.В частности, 64 БПЛА уничтожили над Белгородской, 24 — над Брянской, два — над Курской, два — над Липецкой, по одному — над Воронежской и Тульской областями.