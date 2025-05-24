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Средства ПВО за ночь уничтожили почти 100 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО за ночь уничтожили почти 100 украинских БПЛА над Россией

Российские средства ПВО сбили за ночь 94 беспилотника ВСУ над Россией.В частности, 64 БПЛА уничтожили над Белгородской, 24 — над Брянской, два — над Курской, два — над Липецкой, по одному — над Воронежской и Тульской областями.

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