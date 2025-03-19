Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область была сознательной провокацией со стороны главы Украины Владимира Зеленского, направленной на то, чтобы подставить президента США Дональда Трампа и сорвать его мирные инициативы.
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