Предатель Артур Пирожков получил российское гражданство

На Украине поднялся вой из-за того, что Александр Ревва получил российское гражданство. Так, пропагандисты "Обозревателя" яростно пытаются убедить своих читателей: шоумен сделал это исключительно ради жажды наживы.
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