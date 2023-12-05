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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
    🔴С детства за правильную московскую команду!«Динамо» в 2 очка...
  • Лена Мисько
    🔝Сегодня впервые в истории КХЛ две команды забросили по 7 (и более!😏) шайб в одном матче! 🏒Также этот матч стал т...«Динамо» в 2 очка...
  • Лена Мисько
    🔴⚪️Есть 🏒победа🔥! 8903 зрителя было на дерби О-ХРЕ-НЕТЬ!!! Какая же гордость за парней! В футболе бы нам такую...«Динамо» в 2 очка...

«Динамо» в 2 очках от «Зенита», дубль Кокорина, Карпину грозит бан до 4 матчей, сухарь Василевского и другие новости

«Динамо» в 2 очках от «Зенита», дубль Кокорина, Карпину грозит бан до 4 матчей, сухарь Василевского и другие новости

1. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) в заключительном матче 17-го тура Мир РПЛ. Бело-голубые всего на 2 очка отстают от «Зенита» и занимают 3-е место в таблице.

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Комментарии
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Лена Мисько
🔴⚪️Есть 🏒победа🔥! 8903 зрителя было на дерби О-ХРЕ-НЕТЬ!!! Какая же гордость за парней! В футболе бы нам такую отдачу от команды.
Ответить
1 час.
Лена Мисько
🔝Сегодня впервые в истории КХЛ две команды забросили по 7 (и более!😏) шайб в одном матче! 🏒Также этот матч стал третьим в истории КХЛ по результативности!
Ответить
53 мин.
Лена Мисько
🔴С детства за правильную московскую команду!
Ответить
52 мин.

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