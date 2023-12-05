«Динамо» в 2 очках от «Зенита», дубль Кокорина, Карпину грозит бан до 4 матчей, сухарь Василевского и другие новости

1. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) в заключительном матче 17-го тура Мир РПЛ. Бело-голубые всего на 2 очка отстают от «Зенита» и занимают 3-е место в таблице.
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