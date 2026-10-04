«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.
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"Инструкция: увидев вооруженного ножом человека, убежать на безопасное расстояние и вызвать полицию"?
Что за бред?! Если я вижу, что какой-то подонок с ножиком тащит в кусты мою жену или дочку – я, мастер спорта по боксу, вместо того, чтобы отоварить его на месте, должен бежать искать полицию? И если у мерзавца окажется сломана челюсть, отсидеть сколько-то там за "превышение необходимой самообороны"? А то и по полной – за нанесение тяжких телесных? На меня лично ведь никто не нападал!
Как это убежать? И оставить в опасности вовсе беззащитных людей? Он ведь не столько себя защищал, сколько других потенциальных жертв? Просто суд напрашивается на взятку -- очевидно же!
Никак наша система не поощряет тех, кто по долгу порядочного человека встаёт на защиту обижаемых! Менять нужно законы, но....просиживающим за большие деньги штаны в Думе родниным и подобным ей это не нужно!