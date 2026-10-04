Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

"Инструкция: увидев вооруженного ножом человека, убежать на безопасное расстояние и вызвать полицию"?
Что за бред?! Если я вижу, что какой-то подонок с ножиком тащит в кусты мою жену или дочку – я, мастер спорта по боксу, вместо того, чтобы отоварить его на месте, должен бежать искать полицию? И если у мерзавца окажется сломана челюсть, отсидеть сколько-то там за "превышение необходимой самообороны"? А то и по полной – за нанесение тяжких телесных? На меня лично ведь никто не нападал!

Профиль пользователя Vladimir Kurbatov
Vladimir Kurbatov

Как это убежать? И оставить в опасности вовсе беззащитных людей? Он ведь не столько себя защищал, сколько других потенциальных жертв? Просто суд напрашивается на взятку -- очевидно же!

Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Никак наша система не поощряет тех, кто по долгу порядочного человека встаёт на защиту обижаемых! Менять нужно законы, но....просиживающим за большие деньги штаны в Думе родниным и подобным ей это не нужно!